Agricoltura | Lollobrigida ‘no a Fondo unico Ue al lavoro per evitarlo’

L'agricoltura italiana si trova di fronte a una sfida cruciale: l'opposizione al Fondo unico dell'UE. Il ministro Lollobrigida ribadisce l'impegno del governo nel difendere le politiche strategiche, evitando decisioni che potrebbero mettere a rischio la competitività delle imprese agricole italiane. Mentre si lavora per proteggere il settore, l'attenzione rimane alta su come preservare l'autonomia e la sostenibilità dell'agricoltura nazionale in un contesto europeo complesso.

“Continuiamo a lavorare per evitare che l’Europa faccia la scelta folle di far involvere le sue politiche strategiche sul settore agricolo, che prevedono invece una pianificazione complessiva e, quindi, un fondo riservato agli agricoltori. Sui dazi, lavoriamo per evitare che mettano a rischio la competitività dal punto di vista economico delle nostre imprese”. Lo ha . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Agricoltura: Lollobrigida, ‘no a Fondo unico Ue, al lavoro per evitarlo’

In questa notizia si parla di: fondo - agricoltura - lollobrigida - unico

Contributi europei a fondo perduto per l'agricoltura, ma non possiede neanche un ettaro di terreno: condannata - Una allevatrice di Nocera Umbra, condannata dalla Corte dei conti per l’Umbria, ha percepito indebitamente circa 90 mila euro di fondi europei destinati all'agricoltura, pur non possedendo neanche un ettaro di terreno.

#Agricoltura sotto attacco ? #Cia in #mobilitazione permanente sulla #Pac Non arriviamo al #Fondo (unico) Vai su Facebook

Nota congiunta del ministro Lollobrigida con il ministro dell’Agricoltura francese contro l’accordo di libero scambio Ue-Mercosur. È un dato preoccupante, perché la Francia sta facendo campagna per comporre la minoranza blocco e il ruolo dell’Italia è determi Vai su X

Agricoltura: Lollobrigida, 'no a Fondo unico Ue, al lavoro per evitarlo'; Il ministro Lollobrigida sulla Pac: “Il Fondo Unico è una follia”; Pac, Italia non demorde sul no a Fondo Unico e tagli al budget.

Lollobrigida: "Lavoriamo per evitare scelta folle Europa in agricoltura" - "Zero dazi Usa operazione difficile", il ministro è intervenuto all'assemblea estiva di Confagricoltura ... Da msn.com

La bresaola con carne americana? La proposta di Lollobrigida contro i dazi, i dubbi di Confagricoltura - Il presidente Giansanti: «Ben vengano tutti quegli accordi che possono ovviamente portare valore, purché questo non intacchi il sistema delle denominazioni d’origine» ... Scrive msn.com