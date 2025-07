Golf tutto pronto per lo Scottish Open | Scheffler e McIlroy pronti a darsi battaglia Quattro gli italiani in campo

Il golf si anima in Scozia, con Scheffler e McIlroy pronti a sfidarsi nel prestigioso Scottish Open, simbolo di sfida e passione. Quattro talentuosi italiani prendono il campo, mentre l’attesa cresce per l’Open Championship che si avvicina. In palio non solo premi e punti, ma anche la chance di conquistare il grande torneo. La sfida è aperta: chi emergerà come protagonista di questa spettacolare settimana?

E' la settimana prima dell'Open Championship, è la settimana dello Scottish Open. Sia il Dp World Tour che il PGA Tour volano nel nord dell'Europa, più precisamente a North Berwick, sulla costa est della Scozia, per uno dei più importanti eventi del golf mondiale. In palio, oltre agli 8 milioni di dollari di montepremi e agli 8.000 punti per la Race to Dubai, anche 3 posti tra le fila dei partecipanti all'ultimo Major di stagione in programma la prossima settimana. I primi 3 classificati, infatti, tra i non ancora esentati, potranno competere per la celebre "Claret Jug". Al The Renaissance Club, percorso che ospita per la 7ima volta il prestigioso torneo co-sponsorizzato sia dal tour americano che da quello europeo, ci saranno (quasi) tutti i migliori giocatori di entrambi i circuiti.

