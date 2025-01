Puntomagazine.it - Chiara Ferragni rompe il silenzio su Fedez: “Mi sono sentita tradita e presa in giro”

Il duro sfogo dell’influencer: accuse di infedeltà, tradimenti e dolore nella fine del matrimonio con il rapperNel giorno in cui viene ufficialmente rinviata a giudizio per truffa aggravata in relazione ai casi del pandoro e delle uova griffate,ha deciso dire ilsulla sua travagliata separazione da. In una serie di storie pubblicate su Instagram, l’influencer e imprenditrice digitale ha condiviso un lungo sfogo, in cui racconta il dolore vissuto e accusa il suo ex marito di infedeltà e mancanza di rispetto.Un amore vissuto fino in fondoha raccontato di aver vissuto sette anni di relazione con dedizione totale: “Ho amato come amo io, senza freni e con tutta me stessa“, ha scritto. Tuttavia, ha anche confessato di aver sopportato situazioni difficili per proteggere la famiglia e la coppia, minimizzando il mancato rispetto e giustificando atteggiamenti sbagliati.