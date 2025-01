Che figura Stefania regina del Grande Fratello | tutti a confabulare arriva lei e li ammutolisce

Leggi su Caffeinamagazine.it

Orlando si conferma una delle concorrenti più amate del. La showgirl, che aveva già conquistato il pubblico durante la quinta edizione del reality, sta brillando anche in questa nuova avventura, guadagnandosi il sostegno di buona parte del pubblico. Un ruolo chiave nel suo percorso lo gioca l’amicizia con Helena Prestes, che le ha portato l’appoggio dei numerosi fan della modella brasiliana.Manon ha bisogno di alleanze per brillare, perché la sua schiettezza e il suo modo diretto di affrontare le dinamiche della casa la rendono una delle protagoniste indiscusse del programma. Nelle ultime ore, un video in cuimette alle strette Zeudi Di Palma è diventato virale sui social. Senza peli sulla lingua, la Orlando ha smascherato atteggiamenti e strategie che non la convincono, guadagnandosi l’appellativo di “della casa” da parte del pubblico.