Buendia Seals Bayer Leverkusen Prestito Switch da Aston Villa

Notizia fresca giunta in redazione:Emilianotrascorrerà la seconda metà della stagione 2024-25 incondopo che il suo trasferimento dall’è stato finalizzato mercoledì., che si trasferì ada Norwich City nel 2021, rafforza i ranghi attaccanti di Xabi Alonso nella loro ricerca per conservare la loro corona della Bundesliga. L’argentino ha fatto 20 presenze in tutte le competizioni sotto UNAI Emery in questa stagione, anche se solo quattro di questi sono arrivati ??dall’inizio per ins. Il tempo di gioco diPark è stato recentemente limitato dopo aver subito un infortunio al legamento crociato anteriore (ACL) alla vigilia della stagione 2023-24 in Premier League. L’accordo vede anche il 28enne firmare un’estensione del contratto, conche annuncia anche il giovane Louie Barry ha firmato nuovi termini prima di andare ina Hull City.