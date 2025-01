Biccy.it - Branco contro Helena “bullismo come a scuola”, parla Iago

Ieri sera al Grande Fratello c’è stata una riunione perre diPrestes. Mentre la modella brasiliana era a letto, tutti i gieffini si sono seduti intorno al tavolo ed è nata da subito una discussione che ha spaccato in due la casa. Da una parte, Stefania, Javier e Amanda che hanno preso le parti die dall’altra tutto il resto dei concorrenti.Garcia ad un tratto è sbottato ed ha accusato i gieffini di aver fatto. L’attore spagnolo non ha lanciato accuse random, ma ha argomentato con precisione la brutta piega che sta prendendo il gioco in questi giorni.: Fanno,a me non me ne frega nulla,io sono sempre stato abituato a stare dalla parte della minoranza. La forza delsai com’è. Si credono i più forti è di una perfidia allucinante che non si può permettere questo format”MY MAAAN#grandefratello pic.