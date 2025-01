Ilfattoquotidiano.it - Archiviata l’inchiesta dei pm di Milano sull’ex senatore della Lega Armando Siri

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dopo la richiesta di archiviazione presenta dalla procura, è stata chiusamilanese che vedeva indagati, exed ex sottosegretario e direttoreScuola di formazione politica, e altre persone per le accuse di finanziamento illecito ai partiti e presentazione di dichiarazione infedele. Si chiude così un caso che era scoppiato con perquisizioni nell’agosto del 2019. L’archiviazione dell’indagine è stata disposta dal giudice per le indagini preliminari di,Sonia Mancini, che ha accolto la richiestaProcura che, primascorsa estate, dopo quasi cinque anni dalle prime perquisizioni e dopo aver chiuso le indagini nel giugno del 2021, aveva chiesto l’archiviazione.Al centro del procedimento, come risultava dalla chiusura delle indagini, c’erano due presunti casi di finanziamento illecito: il primo relativo a due mutui (uno da 750mila euro e l’altro da 600mila euro) concessi dalla Banca Commerciale Agricola di San Marino tra l’ottobre 2018 e l’aprile del 2019, l’altro relativo ad un prestito da 220mila euro risalente a giugno 2018.