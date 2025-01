Ilnapolista.it - Al Telegraph l’all-you-can-eat di Champions non è piaciuto, «alla fine ho visto una partita di League Two (Serie D)»

Thom Gibbs definisce ladi partite didi ieri sera un “buffet all-you-can-eat“. C’è a chi piace e a chi no. A Gibbs, per esempio, non è. “L’unica cosa più confusa delle permutazioni per la mega-lega da 36 squadre è stata capire dove guardare tutte le 18 partite simultanee”. Per il giornalista delè stata una “Mission impossible” tra la miriadi di canali “che richiedono codici di protezione dei minori e il permesso del pagatore della bolletta per guardare senza restrizioni“.Leggi anche: L’abbuffataha ricordato che lo spezzatino è buono solo a tavolaSe in Italia laè trasmessa da Sky e da Amazon Prime, in Inghilterra la scelta è varia. Tra queste l’app Discovery+ dove le partite erano “accessibili senza intoppi dopo aver scansionato un codice QR dtv su un telefono, inserito un codice di accesso a sei cifre, disconnesso e poi ricollegato“.