Aggressione precedente all’omicidio

La vittima il 18 agosto, due giorni prima dell’omicidio, aveva aggredito Adenomo. E’ questo quanto dichiarato ieri da una delle testimoni chiamate a deporre nel processo contro i due nigeriani Adenomo Ogbeide, 30 anni e il 27enne Osaiande Kingsley, entrambi domiciliati a Reggio Emilia e accusati di aver accoltellato a morte il 30enne connazionale Friday Endurance (nella foto). L’omicidio era avvenuto il 20 agosto del 2023 in pieno giorno e in pieno centro: in corso Vittorio Emanuele. Il processo, infatti, dinanzi alla Corte D’Assise ieri è entrato nel vivo con l’audizione dei primi testimoni. A parlare in aula anche gli agenti di Polizia giudiziaria che si sono occupati delle indagini e del sopralluogo nell’abitazione degli imputati. Il cinque marzo sarà sentito il perito e si proseguirà con ulteriori testi.