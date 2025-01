Ilfattoquotidiano.it - Account fake per denigrare la Federcalcio Usa, Commisso durante il processo ammette: “Ciò che ho fatto non è da me, ora ho chiuso”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

anonimi su X (all’epoca Twitter) per insultare laUsa e i suoi leader paragonandoli a Harvey Weinstein, il celebre produttore cinematografico pluricondannato per violenze sessuali. Rocco, presidente e proprietario della Fiorentina dal 2019, nel corso delda lui stesso intentato contro la Federazione calcistica statunitense per non aver rinnovato la licenza alla Nasl, la seconda divisione calcistica dove giocavano anche i suoi Cosmos, ha pubblicamente ammesso di aver usato i social peri suoi avversari.“Non mi sento bene per quello che ho, perché non è da me – ha l’imprenditore italo-americano – Ho smesso di usare l’X. Non honessun tweet negli ultimi cinque o sei anni e sono felice di avercon tutti i social media”.