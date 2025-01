Oasport.it - Zaynab Dosso ed Eloisa Coiro vincono nel World Indoor Tour: successi tra 60 e 800 a Belgrado

Leggi su Oasport.it

L’Italia ha conquistato due belle vittorie nella seconda tappa del(livello gold), il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera al coperto.edsi sono distinte a(Serbia), entrando nel vivo della stagione in sala che culminerà con gli Europei di Apeldoorn (6-9 marzo) e i Mondiali di Nanchino (21-23 marzo).si è imposta sui 60 metri con il tempo di 7.12, dopo che in batteria si era espressa in un interessante 7.08. La primatista italiana, capace di conquistare la medaglia di bronzo iridata nella passata stagione dopo aver stampato un superbo 7.02 a Torun, è uscita discretamente dai blocchi di partenza, ma sul lanciato non è parsa brillantissima e nel finale ha subito anche a parziale rimonta da parte dell’australiana Torrie Lewis (7.