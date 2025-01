Oasport.it - Volley, Monza continua a sognare e vola ai quarti di Champions League da matricola

nelladimaschile, a cui sta prendendo parte per la prima volta nella propria storia in virtù del secondo posto raggiunto nell’ultimo campionato. I brianzoli hanno sconfitto il Giesen per 3-1 (23-25, 25-22; 25-19; 25-22) e si sono così qualificati aidi finale della massima competizione continentale.I ragazzi di coach Massimo Eccheli hanno saputo rimontare i tedeschi dopo un primo set in apnea, hanno poi preso il pallino del gioco nelle frazioni successive e hanno conquistato il primo posto nel gruppo B con cinque vittorie (13 punti), precedendo così i greci dell’Olympiakos (quattro successi, 13 punti) e i turchi del Fenerbahce Istanbul (due affermazioni, 6 punti).ha così guadagnato l’ingresso tra le migliori otto squadre del Vecchio Continente: in Europaad ali spiegate (anche se ora l’asticella si alzerà in maniera sensibile e serviranno delle grandi imprese per proseguire ulteriormente la propria avventura), mentre in Superlega è ultima e a serio rischio retrocessione.