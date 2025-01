Oasport.it - Volley, Civitanova liquida il Groningen e si regala la semifinale di Challenge Cup

ha travolto il Lycurguscon un perentorio 3-0 (25-16; 25-13; 25-14) e si è così qualificata alle semifinali dellaCup dimaschile, la terza competizione europea per importanza. La Lube ha annichilito la poco quotata compagine olandese di fronte al proprio pubblico dell’Eurosuole Forum, dopo che si era imposta in trasferta nell’incontro d’andata per 3-1.I marchigiani, che domenica aveva alzato al cielo la Coppa Italia, proseguono così la propria avventura continentale e al prossimo turno incroceranno gli insidiosi turchi dell’SK Ankara (giustiziere dei greci del PAOK Salonicco), mentre dall’altra parte del tabellone si affronteranno lo Sporting Lisbona e il Bogdanka Lublin.La partita di questa sera è stata a senso unico: troppo il divario tecnico e agonistico tra i galvanizzati biancorossi e il, i padroni di casa hanno fatto la differenza già nelle battute iniziali dei tre set e hanno preso il largo, chiudendo i conti in appena un’ora di gioco con scarti massicci in ogni frazione.