Sport.quotidiano.net - Virtus Bologna, Zanetti: “Io resto. Baraldi? Tutto ha una fine”

, 29 gennaio 2025 – Massimorimane, Lucase ne va. Dalla conferenza stampa svolta ieri Centro Congressi del Savoia Hotel di, via San Donato 159 la notizia, per altra già trapelata ieri, era proprio dell’addio del ceo bianconero alla. Una cambio di rotta chiaro e deciso, con una divisione di ruolo amministrativo, affidato al dottor Marco Comellini e la parte tecnico-sportiva affidata a Paolo Ronci. Le dimissioni dal Cda Si è parti ieri con l’annuncio di una conferenza stampa e la notizia della dimissioni di Massimodalla carica di presidente del Cda. Con lui si sono dimessi altri due consiglieri, Gualandi e Sermasi, pertanto il consiglio di amministrazione bianconero è decaduto e sarà da rifare. A breve andrà convocata un'assemblea dei soci, che al momento vededetenere il 55% e Gherardi il 45% per ricostituirlo.