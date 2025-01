Iltempo.it - Torna il maltempo nel weekend. Giuliacci: la perturbazione è "alle porte"

Una tregua durata forse troppo poco e una nuova"già". Questo è il quadro meteorologico anticipato dal team di meteo.it. Già a partire da domani, giovedì 30 gennaio, "piogge sparse" colpiranno il Nordovest, "con nevicate sulle zone alpine al di sopra di 700-1000 metri". Fase di, questa, che non si esaurirà con sole 24 ore ma che, al contrario, è destinato a "insistere a lungo". Venerdì 31 gennaio, "il tempo risulterà infatti grigio e piovoso praticamente in tutte le regioni settentrionali, con nuove nevicate sulle Alpi al di sopra degli 800-1000 metri". Le piogge, hanno spiegato i meteorologi, "si spingeranno anche un po' più a Sud, coinvolgendo in parte anche Toscana, Umbria e Marche". Ombrelli aperti anche nel fine settimana. Previste altre piogge al Nord anche per sabato 1 febbraio, seppur "meno intense e meno insistenti".