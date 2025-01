Noinotizie.it - Taranto: altri 9 punti di penalizzazione, ora è a -6 Calcio serie C girone C

La foto è tratta dal profilo di Massimo Ferrarese, commissario per i Giochi del Mediterraneo 2026. Con soddisfazione Ferrarese evidenzia il movimento terra per la costruzione delle piscine e (appunto nella foto che pubblichiamo) la demolizione nello stadio di“Iacovone”.Il problema è che (Ferrarese non c’entra nulla, sia chiaro) viene demolita in questi mesi anche la squadra.diin classifica per i problemi societari che si ripercuotono sugli stipendi dei calciatori. Con ladi 9inflitta ieri, ilè ora a -6 in classifica del campionato didiC. Un’umiliazione che viene sopportata solo per retrocedere anziché farsi cancellare. Comunque un’umiliazione in una città che deve risalire, anche in senso sportivo.