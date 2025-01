Quotidiano.net - Successi del tennis italiano: Sinner trionfa agli Australian Open, Mattarella elogia le Nazionali

"L'anno è cominciato bene con la vittoria die la finale di doppio di Vavassori e Bonelli". "E' stato un anno di grandi", una "stagione straordinaria per l'Italia". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, incontrando al Quirinale leitaliane difemminile e maschile vincitrici del BJK Cup e della Coppa Davis. "Siete stati tutti eccezionali - ha proseguito - avete posto ilai vertici mondiali e al maggiore livello di popolarità e di pratica nel nostro Paese: questo fa ben sperare per il futuro e per le nuove leve. Mai avremo sperato di arrivare a questi risultati: per questo voglio ringraziarvi tutti".