Startup, 01Green chiude un round di investimento pre-seed da 300mila euro

Roma, 29 gennaio 2025 – Hanno appena chiuso undi‘pre-’ – così si definisce il primo step del ciclo di sviluppo di una– da, interamente sottoscritto da Tech4Planet, polo nazionale di trasferimento tecnologico per la sostenibilità promosso da Cdp (Cassa depositi e prestiti) Venture capital. Risorse fresche con cuiitaliana nata per 'accelerare la rivoluzione dell'idrogeno', potrà presentare un ‘Proof of concept’ (letteralmente, ‘bozza di progetto’) e avviare, così, la realizzazione del prototipo di contenitore per lo stoccaggio e il trasporto dell'idrogeno allo stato solido in totale sicurezza, con l’applicazione di una tecnologia avanzata, basata su magnesio dopato. Il progetto Safeteasy: i dettagli Il progetto Safeteasy dimira ad affrontare una sfida importante, relativa alla logistica e al trasporto dell'idrogeno.