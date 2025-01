Liberoquotidiano.it - SRM (INTESA SANPAOLO) E ESL@ENERGYCENTER (POLITECNICO TORINO): PRESENTATO IL 6° “MED & ITALIAN ENERGY REPORT”

oggi al Parlamento Europeo il sesto MED, lavoro di ricerca intitolato quest'anno “Thetransition in the Mediterranean between sustainability and security: a dynamic think-tanking approach", realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e frutto della sinergia scientifica tra SRM (Centro Studi collegato al Gruppo) e l'ESL@Lab deldi, e della collaborazione con la Fondazione Matching Energies. 3 L'evento, è stato patrocinato dai deputati europei Elena Donazzan e Giorgio Gori, ed è stato organizzato con la collaborazione della struttura European Regulatory and Public Affairs dicon sede a Bruxelles. In questa edizione delvengono analizzati gli impatti delle tensioni geopolitiche nel Mar Rosso sulle forniture di greggio e GNL nel Mediterraneo, la rilevanza della sponda meridionale del Mediterraneo nelle forniture di gas naturale, soprattutto dopo l'inizio del conflitto russo-ucraino; una parte è dedicata al ruolo potenziale delle fonti rinnovabili nella costruzione di un dialogo sull'energia verde nella regione mediterranea.