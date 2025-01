Lanazione.it - Sangiovannese-Grosseto. Al Fedini di scena una sfida molto sentita

Arezzo, 29 gennaio 2025 – C'è un dato, per certi versi comune, che riguardae Montevarchi, attualmente appaiate in classifica con un discreto ma non del tutto rassicurante margine sulla zona "calda". Riguarda i due incontri della prossima giornata, che possiamo definire "storici" per tradizione e rivalità fra le squadre. Gli azzurri non superano ilin campionato al "" da ben 21 anni; i rossoblù non passano a Poggibonsi addirittura da 22. In quest'ultimo caso, campionato di C2 nella stagione del centenario aquilotto, il Montevarchi di Luciano Filippi si impose al "Lotti" per 2-1, ribaltando il vantaggio iniziale del giallorosso Gemmi con una doppietta di Luca Vigna, attaccante di grandi qualità tecniche. Era, per l'esattezza, il 13 dicembre 2002. A San Giovanni, invece, fu il più grande calciatore di sempre nella storia del Marzocco, Ciccio Baiano, a regalare alla squadra diretta da Maurizio Sarri il successo sui maremmani, grazie a un'autentica prodezza balistica da 40 metri che beffò il portiere ed ex di turno, Cristian Tosti.