Iodonna.it - Questo sarà l'abito protagonista della prossima stagione

Dimenticate i fascianti abiti in stile Matrix che celebrity come Kendall Jenner e Hailey Baldwin hanno indossato tutto l’anno passato, nel 2025 il vestito in pelle cambia volto abbandonando l’aura provocante per abbracciare una nuova eleganza essenziale. La metamorfosi porta alla ribalta lo chemisier, un capo a metà strada tra un midi dress e una camicia, capace di unire semplicità e audacia in un equilibrio perfetto. Tendenze jeans 2025: i modelli per la Primavera/Estate X A dettare la tendenza sono in primis le passerelle, dove ne sono stati avvistati svariati in differenti sfaccettature.