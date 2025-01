Game-experience.it - PlayStation, l’account PSN non è più obbligatorio su PC: chi l’utilizza ottiene contenuti esclusivi

Leggi su Game-experience.it

Sony ha annunciato l’introduzione di alcuni incentivi per i giocatori PC che accedono con un accountNetwork, precisando che quest’ultimo non sarà più. Oltre a trofei e gestione amici, saranno disponibiliextraper Marvel’s Spider-Man 2, God of War Ragnarok, The Last of Us Parte 2 Remastered e Horizon Zero Dawn Remastered. L’accesso alPSN rimarrà opzionale, ma offrirà vantaggi concreti.Sony ha annunciato un’importante novità per i giocatori PC: a partire dall’uscita di Marvel’s Spider-Man 2, chi sceglierà di accedere con un accountNetwork otterrà ricompense esclusive. Questo incentivo si estenderà anche a God of War Ragnarok, The Last of Us Parte 2 Remastered e Horizon Zero Dawn Remastered, offrendoextra direttamente in-game.