Perché gli chef sono star e i maître spar?

Analitica, precisa, puntuale, la visione del mondo della sala di Ludovica Rubbini, volto del San Brite di Cortina che condivide con suo marito edel ristorante, è esattamente come lei. Una riflessione lucida e specifica, che ci aiuta a cogliere ogni aspetto della questione e ci regala un punto di vista su cui riflettere.1. Cambiamento dell’ideologia e dei valori a tavolaNegli anni ’70 e ‘80, il momento conviviale ruotava attorno al concetto di socialità e condivisione. La tavola era vista come il luogo dove si esprimeva la spensieratezza e il benessere di una società consumistica, in cui l’attenzione era più sulla compagnia che sui dettagli del cibo. Oggi, invece, viviamo in una società dove il piatto è diventato protagonista. La crescente attenzione alla sostenibilità, alla qualità degli ingredienti, e al benessere fisico e mentale ha spostato il focus su ciò che si consuma e su chi lo prepara.