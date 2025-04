Sarà capitata anche a te tra le mani attenzione vale 2500 euro

attenzione, potrebbe capitarvi tra le mani un piccolo tesoro da 2.500 euro senza accorgervene. In giro ce ne sono ancora parecchie Come reagireste se qualcuno vi dicesse che potete ritrovarvi in casa, nel portaoggetti dell’automobile oppure direttamente nelle vostre tasche un piccolo tesoro da almeno 2.500 euro ? Piccolo è proprio l’aggettivo giusto in quanto . L'articolo Sarà capitata anche a te tra le mani, attenzione: vale 2500 euro Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Sarà capitata anche a te tra le mani, attenzione: vale 2500 euro Leggi su Temporeale.info , potrebbe capitarvi tra leun piccolo tesoro da 2.500senza accorgervene. In giro ce ne sono ancora parecchie Come reagireste se qualcuno vi dicesse che potete ritrovarvi in casa, nel portaoggetti dell’automobile oppure direttamente nelle vostre tasche un piccolo tesoro da almeno 2.500? Piccolo è proprio l’aggettivo giusto in quanto . L'articoloa te tra leTemporeale Quotidiano.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il Festival è... Leggenda. Lettura, ascolto e fantasia. Sarà l’edizione delle ’Mani’ - di Ylenia Cecchetti Mani simbolo di cura, aiuto, sostegno, lavoro e collaborazione. Mani che scrivono, che illustrano e che danno forma a storie di mondi fantastici. Ecco il tema che ha ispirato l’edizione 2025 di “Leggenda“, il festival made in Empoli della lettura e dell’ascolto dedicato agli under-16, che accenderà la città da venerdì 9 a domenica 11 maggio. Il manifesto – firmato da Marianna Balducci – è stato svelato ieri: mani che diventano sostegno per una torre di bambini lettori e dita che si fanno occhi, aperti sulle pagine, sulle storie e sul mondo. 🔗lanazione.it

Autopsia Sara Campanella, studentessa uccisa da Stefano Argentino con 5 coltellate: il risultato dell'esame - L’autopsia ha confermato che Sara Campanella è morta dissanguata dopo cinque coltellate inferte da Stefano Argentino, reo confesso 🔗notizie.virgilio.it

Mister Movie | Quale sarà la trama del sequel Coco 2? - Il tanto atteso sequel di Coco è ufficialmente in fase di sviluppo presso Pixar Animation Studios. Durante la riunione annuale degli azionisti della Walt Disney Company, il CEO Bob Iger ha confermato che Coco 2 è nelle prime fasi di produzione. Sebbene i dettagli siano ancora pochi, Iger ha espresso grande entusiasmo riguardo alla direzione del progetto, dichiarando che il sequel sarà "pieno di umorismo, emozioni e avventura". 🔗mistermovie.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sarà capitata anche a te tra le mani, attenzione: vale 2500 euro; Banconote, fai molta attenzione ai particolari | Se ti capita questa tra le mani non usarla o resti fregato; Quando le mani sono fredde”, una giornata per la prevenzione del fenomeno di Raynaud; San Gaudenzio. Il vescovo di Novara: « la Chiesa c’è per trasmettere il Vangelo nella vita quotidiana delle persone».. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia