Alcuni fan Nintendo sono infuriati perché Ghost of Yotei costa 10 dollari in meno di Mario Kart World

Mario Kart World su Nintendo Switch 2 ha rapidamente acceso una polemica sul prezzo, ritenuto da una fetta di pubblico un po' troppo alto. Alcuni fan sono infatti rimasti sconvolti quando Nintendo ha fissato il costo a 80 dollari (90 Euro in Italia per la versione fisica), diventando la prima azienda a superare la soglia dei 70 dollari introdotta nella generazione PS5 e Xbox Series. La situazione è peggiorata quando Sony ha annunciato che Ghost of Yotei, un gioco percepito come tecnicamente e visivamente superiore, sarà disponibile a 70 dollari. Una differenza che ha fatto infuriare molti appassionati.Come leggiamo su Vice, la reazione della community non si è fatta attendere: su social e forum, una buona quantità di utenti hanno criticato Nintendo, accusandola di chiedere troppo per un titolo che, rispetto a Ghost of Yotei, dovrebbe contare su un budget di sviluppo più contenuto vista la grafica meno avanzata.

