L’ansia si affronta anche con la musica | esce Iride il nuovo singolo di Stella

Iride” (Romantico Ribelle / Universal Music Italia) il nuovo singolo di Stella, in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 25 aprile. “Iride” è un brano intimo e diretto, nato da un confronto personale con L’ansia, un’emozione che Stella ha deciso di affrontare proprio attraverso la scrittura. «Molte volte mi limita, non riesco a dire ciò che voglio o fare ciò che mi piacerebbe per paura di sbagliare. Con questa canzone ho provato a ribaltare i ruoli e a pormi in modo arrogante, proprio come lei fa con me», racconta l’artista.Il brano, presentato in gara al contest nazionale “Credici Sempre” – organizzato in ricordo di Michele Merlo, il cantautore scomparso prematuramente a causa di una leucemia fulminante – ha ottenuto il primo posto nella categoria inediti durante la finale del 30 giugno 2024 a San Mauro Mare. Lopinionista.it - L’ansia si affronta anche con la musica: esce “Iride”, il nuovo singolo di Stella Leggi su Lopinionista.it TERNI – Si intitola “” (Romantico Ribelle / Universal Music Italia) ildi, in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 25 aprile. “” è un brano intimo e diretto, nato da un confronto personale con, un’emozione cheha deciso dire proprio attraverso la scrittura. «Molte volte mi limita, non riesco a dire ciò che voglio o fare ciò che mi piacerebbe per paura di sbagliare. Con questa canzone ho provato a ribaltare i ruoli e a pormi in modo arrogante, proprio come lei fa con me», racconta l’artista.Il brano, presentato in gara al contest nazionale “Credici Sempre” – organizzato in ricordo di Michele Merlo, il cantautore scomparso prematuramente a causa di una leucemia fulminante – ha ottenuto il primo posto nella categoria inediti durante la finale del 30 giugno 2024 a San Mauro Mare.

