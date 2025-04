DanDaDan Stagione 2 riceve il trailer con la data di uscita ufficiale su Netflix

DanDaDan tornerà presto su Netflix con la sua attesissima seconda Stagione. Ebbene sì, la piattaforma di streaming ha appena rilasciato il trailer ufficiale, confermando la data di uscita fissata per il 3 luglio 2025. La serie, che ha già conquistato il pubblico con la prima Stagione superando persino titoli iconici come Dragon Ball Daima, si prepara a espandere il suo universo con nuove avventure paranormali.Addentrandoci nello specifico della questione, Netflix ha annunciato che la seconda Stagione di DanDaDan sarà disponibile a partire dal 3 luglio 2025, in contemporanea con quanto precedentemente comunicato anche da Crunchyroll. Il nuovo trailer offre un primo sguardo alle minacce sovrannaturali che attendono i protagonisti: questa volta al centro della trama ci sarà Malocchio, uno yokai potente e misterioso che introdurrà sfide ancora più grandi. Game-experience.it - DanDaDan: Stagione 2 riceve il trailer con la data di uscita ufficiale su Netflix Leggi su Game-experience.it Grandi novità per gli appassionati di anime:tornerà presto sucon la sua attesissima seconda. Ebbene sì, la piattaforma di streaming ha appena rilasciato il, confermando ladifissata per il 3 luglio 2025. La serie, che ha già conquistato il pubblico con la primasuperando persino titoli iconici come Dragon Ball Daima, si prepara a espandere il suo universo con nuove avventure paranormali.Addentrandoci nello specifico della questione,ha annunciato che la secondadisarà disponibile a partire dal 3 luglio 2025, in contemporanea con quanto precedentemente comunicato anche da Crunchyroll. Il nuovooffre un primo sguardo alle minacce sovrannaturali che attendono i protagonisti: questa volta al centro della trama ci sarà Malocchio, uno yokai potente e misterioso che introdurrà sfide ancora più grandi.

