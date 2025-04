Evra per il debutto in MMA vuole sull8217ottagono Suarez sarebbe la resa dei conti di un8217antica rivalità

debutto nel mondo delle MMA, Patrice Evra ha anche espresso chi dovrebbe essere il suo primo avversario: Luis Suarez. Hanno un conto in sospeso dal 2011 quando il francese fece sospendere il Pistolero per 8 partite: "Pagherò di tasca mia, anche se potrebbe mordermi." Leggi su Fanpage.it Dop oaver annunciato il suo clamorosonel mondo delle MMA, Patriceha anche espresso chi dovrebbe essere il suo primo avversario: Luis. Hanno un conto in sospeso dal 2011 quando il francese fece sospendere il Pistolero per 8 partite: "Pagherò di tasca mia, anche se potrebbe mordermi."

Evra ha una nuova carriera, farà il suo debutto in MMA a Parigi: si sta allenando da dieci anni - TRa un mese Evra farà il suo debutto in MMA, entrando in un mondo che lo ha sempre appassionato: dopo il ritiro dal calcio il francese si prepara per una nuova vita sportiva.

Evra cambia sport e passa all'MMA! Nuova vita dell'ex Juventus e United. Ecco quando debutterà per il primo incontro - Evra cambia vita e passa all'MMA: nuova avventura per l'ex terzino. Quando debutterà nel primo incontro, la data e tutti i dettagli La PFL Europe, ha annunciato che Patrice Evra è pronto a cambiare vita. L'ex terzino della Juventus e del Manchester United, tra le altre, dopo aver lasciato il calcio, passerà all'MMA

Evra passa all'MMA: nuova vita per l'ex Juventus. Quando debutterà nel primo incontro, la data e tutti i dettagli - Patrice Evra è pronto a cambiare vita. L'ex terzino della Juventus e del Manchester United, dopo aver lasciato il calcio, passerà all'MMA, con il primo incontro della sua nuova carriera sportiva in programma al PFL Paris, alla Accor Arena.

