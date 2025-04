Guerina uccisa 11 anni fa ma per la banca è ancora viva Conto corrente bloccato

ancora viva, ufficialmente manca il certificato di morte perché il suo corpo non è mai stato ritrovato. E così il suo Conto corrente non può essere toccato e trasferito in successione ai familiari. La donna è stata uccisa 11 anni fa da padre Graziano, secondo la giustizia, .L'articolo Guerina uccisa 11 anni fa ma per la banca è ancora viva: “Conto corrente bloccato” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” Leggi su .com (Adnkronos) – Guerrina Piscaglia per la burocrazia è, ufficialmente manca il certificato di morte perché il suo corpo non è mai stato ritrovato. E così il suonon può essere toccato e trasferito in successione ai familiari. La donna è stata11fa da padre Graziano, secondo la giustizia, .L'articolo11fa ma per la: “” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”

Su altri siti se ne discute

Guerina uccisa 11 anni fa ma per la banca è ancora viva: “Conto corrente bloccato” - (Adnkronos) – Guerrina Piscaglia per la burocrazia è ancora viva, ufficialmente manca il certificato di morte perché il suo corpo non è mai stato ritrovato. E così il suo conto corrente non può essere toccato e trasferito in successione ai familiari. La donna è stata uccisa 11 anni fa da padre Graziano, secondo la giustizia, […] 🔗periodicodaily.com

Louise rapita dopo scuola a 11 anni, torturata e uccisa nel bosco: “Il killer è libero, abbiamo paura”. Polizia schierata - L’omicidio di Louise, undici anni, si è consumato in circa quindici minuti il 7 febbraio, quando la ragazza è scomparsa dopo aver lasciato la scuola a Épinay-sur-Orge, nel sud di Parigi. Il suo corpo è stato rinvenuto il giorno successivo in un bosco nelle vicinanze. Gli inquirenti hanno ricostruito gli eventi in seguito alla confessione del presunto assassino, Owen L., un ventitreenne che abita nei pressi della vittima e che è stato arrestato lunedì scorso. 🔗thesocialpost.it

Francia, bambina di 11 anni rapita all’uscita da scuola e uccisa a coltellate: il suo corpo ritrovato in un bosco - La tragedia si è consumata a Épinay-sur-Orge, un piccolo paese dell’Essonne a sud di Parigi. Il dramma è iniziato venerdì, alle 14.00, quando i genitori hanno lanciato l’allarme per la figlia di 11 anni, Louise Lasalle, non ancora rincasata di ritorno da scuola. Le ricerche degli inquirenti hanno svelato l’atroce epilogo poche ore dopo: la ragazza era stata rapita uccisa a coltellate, il suo corpo ritrovato nei boschi, nel Parc des Templiers, a circa un chilometro dalla sua scuola. 🔗ilfattoquotidiano.it

Approfondimenti da altre fonti

Guerina uccisa 11 anni fa ma per la banca è ancora viva: Conto corrente bloccato; Guerrina, ultima sfida legale. Maxi-danni chiesti alla chiesa. E per la banca è ancora viva; Trapani, 14enne morto dopo caduta da tetto casolare: grave l’amico; Funerali Papa Francesco, il feretro portato a spalla dai sediari sul sagrato – Video. 🔗Cosa riportano altre fonti

Guerina uccisa 11 anni fa ma per la banca è ancora viva: "Conto corrente bloccato" - Guerrina Piscaglia per la burocrazia è ancora viva, ufficialmente manca il certificato di morte perché il suo corpo non è mai stato ritrovato. E così il suo conto corrente non può essere toccato e ... 🔗msn.com

Guerrina Piscaglia è stata uccisa 11 anni fa ma per lo Stato è ancora viva: "I conti sono bloccati" - Manca il certificato di morte perché il suo corpo non è mai stato ritrovato: e così il suo conto corrente non può essere toccato e trasferito in successione ai familiari ... 🔗today.it

Guerrina Piscaglia uccisa anni fa, condannato Padre Gratien: ma per lo Stato la donna è ancora viva. Il mistero del certificato - Undici anni fa è stata uccisa, ma per lo Stato Guerrina Piscaglia risulta ancora viva. Il suo corpo, infatti, non è mai stato ritrovato e senza un certificato di morte il suo ... 🔗msn.com