Paolo Rossi oltraggio verso l’ex attaccante italiano è successo a Vicenza

oltraggio verso l'ex attaccante italiano Paolo Rossi.Weekend molto complicato in casa Vicenza. Nella giornata di ieri, infatti, la squadra veneta ha visto sfumare il sogno promozione in Serie B ai danni del Padova, con la seconda sconfitta nelle ultime tre gare che preoccupano molto in ottica play-off.Oltre alla mancata promozione, nella mattinata di sabato i sostenitori si sono risvegliati con un'altra amara notizia.Vicenza Calcio, oltraggiato il murale dedicato a Paolo RossiIl murale di Paolo Rossi è stato oltraggiato da un gruppo di persone ignote. Il fatto è avvenuto nella notte e all'esterno dello stadio Menti, dove è presente l'opera che omaggia lo storico bomber biancorosso. Partite le indagini da parte delle forze dell'ordine ma l'indignazione da parte dei tifosi non è ovviamente mancata.

