Capodrise chiese e meraviglie mercoledì la presentazione

30 aprile, alle ore 17,30, presso la biblioteca comunale collocata all'interno del Palazzo delle Arti in via Giannini a, sarà presentata l'iniziativa "" promossa dal Comune, in collaborazione con l'Azione Cattolica della parrocchia di Sant'Andrea Apostolo-Immacolata Concezione e la Pro loco, in programma nella seconda e terza settimana di maggio. L'evento rientra in un nutrito e dettagliato programma di manifestazioni culturali, artistiche, musicali ed enogastronomiche per stimolare la conoscenza delle risorse e potenzialità del territorio. La cittadinanza è invitata a partecipare.