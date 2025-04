Elezioni a Giugliano Pezzella | Lista fatta di giovani M5s non mi sostiene? Fa nulla sono con i cittadini

Pezzella scende in campo alle Elezioni amministrative di Giugliano, presentandosi come candidato civico con una Lista composta principalmente da giovani. Elezioni a Giugliano, Pezzella: “Lista fatta di giovani. M5s non mi sostiene? Fa nulla, sono con i cittadini” Pezzella, storico esponente del Movimento 5 Stelle, ha deciso di correre alle Elezioni nonostante la scelta .L'articolo Elezioni a Giugliano, Pezzella: “Lista fatta di giovani. M5s non mi sostiene? Fa nulla, sono con i cittadini” Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Elezioni a Giugliano, Pezzella: “Lista fatta di giovani. M5s non mi sostiene? Fa nulla, sono con i cittadini” Leggi su Teleclubitalia.it Salvatorescende in campo alleamministrative di, presentandosi come candidato civico con unacomposta principalmente da: “di. M5s non mi? Facon i, storico esponente del Movimento 5 Stelle, ha deciso di correre allenonostante la scelta .L'articolo: “di. M5s non mi? Facon i” Teleclubitalia.

