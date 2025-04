Trapani 2 ragazzi cadono dal tetto di un casolare abbandonato morto 14enne

Trapani. Due ragazzini si sono arrampicati sul tetto di uno stabile abbandonato sul lungomare San Vito, un’ex cantina vinicola, e sono caduti dopo che il solaio avrebbe ceduto.Trapani, morto un 14enneSecondo quanto si apprende, uno dei due, di 14 anni, è morto, mentre l’altro è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di sabato 26 aprile. Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco, polizia e carabinieri. Lapresse.it - Trapani, 2 ragazzi cadono dal tetto di un casolare abbandonato: morto 14enne Leggi su Lapresse.it Tragedia a Mazara del Vallo, in provincia di. Dueni si sono arrampicati suldi uno stabilesul lungomare San Vito, un’ex cantina vinicola, e sono caduti dopo che il solaio avrebbe ceduto.unSecondo quanto si apprende, uno dei due, di 14 anni, è, mentre l’altro è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di sabato 26 aprile. Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco, polizia e carabinieri.

