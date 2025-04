Dilei.it - Amici, Maria De Filippi costretta a riportare la calma: “È diventato un inferno”

La fase serale dell’edizione 2024/2025 diè in pieno svolgimento e le lotte tra le diverse squadre in gara si fanno sempre più tese e senza esclusioni di colpi, tanto che i professori dei diversi alunni entrano in prima persona in gara, lasciandosi sempre più coinvolgere in scontri verbali e frecciatine.Così è accaduto anche nella puntata del 26 aprile 2025 del talent show in cui tra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo la tensione è arrivata alle stelle. I due professori di ballo si sono scontrati in modo diretto eDeè stataa intervenire per sedare gli animi.Scontro acceso tra Alessandra Celentano ed Emanuel LoLa squadra capitanata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi sembra essere la più forte del serale di2024/2025 visto che è riuscita a portare alla puntata del 26 aprile 2025 ben cinque membri del team, mentre gli altri due gruppi in gara hanno perso diversi elementi e sono stati fusi in un’unica squadra.