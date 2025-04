hamas offre la liberazione degli ostaggi in cambio di tregua quinquennale

cambio del ritiro israeliano da Gaza. Mentre si valutano le condizioni, l’esercito israeliano prepara una possibile escalation militare.Hamas ha presentato una nuova proposta negoziale: la liberazione di tutti gli ostaggi israeliani ancora detenuti a Gaza in cambio di un cessate il fuoco di cinque anni e del completo ritiro delle forze armate israeliane (IDF) dalla Striscia.Un alto funzionario del gruppo, rimasto anonimo, ha confermato all’AFP la disponibilità a uno “scambio completo di prigionieri” a patto che sia garantita la fine definitiva del conflitto.Le condizioni del negoziatoL’offerta arriva dopo il netto rifiuto di Hamas alla precedente proposta israeliana – 45 giorni di tregua in cambio di 10 ostaggi – giudicata insufficiente. Ilfogliettone.it - Hamas offre la liberazione degli ostaggi in cambio di tregua quinquennale Leggi su Ilfogliettone.it Il gruppo islamico propone il rilascio di tutti i prigionieri indel ritiro israeliano da Gaza. Mentre si valutano le condizioni, l’esercito israeliano prepara una possibile escalation militare.ha presentato una nuova proposta negoziale: ladi tutti gliisraeliani ancora detenuti a Gaza indi un cessate il fuoco di cinque anni e del completo ritiro delle forze armate israeliane (IDF) dalla Striscia.Un alto funzionario del gruppo, rimasto anonimo, ha confermato all’AFP la disponibilità a uno “scompleto di prigionieri” a patto che sia garantita la fine definitiva del conflitto.Le condizioni del negoziatoL’offerta arriva dopo il netto rifiuto dialla precedente proposta israeliana – 45 giorni diindi 10– giudicata insufficiente.

