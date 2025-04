Finge di aver subito un lutto anziano la consola e lei lo deruba caccia alla ladra

Fingendo di aver perso il padre, una donna ha raggirato un uomo, chiedendogli di abbracciarla per ricevere conforto, ma il suo intento era quello di sfilare al malcapitato una collana d’oro e fuggire. La vittima si è accorta poco dopo del. Salernotoday.it - Finge di aver subito un lutto, l'anziano la consola e lei lo deruba: caccia alla ladra Leggi su Salernotoday.it Nuovo caso di truffa a danno di anziani, a Sala Consilina.ndo diperso il padre, una donna ha raggirato un uomo, chiedendogli di abbracciarla per ricevere conforto, ma il suo intento era quello di sfilare al malcapitato una collana d’oro e fuggire. La vittima si è accorta poco dopo del.

Finge di aver subito un lutto, l'anziano la consola e lei lo deruba: caccia alla ladra

