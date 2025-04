Conceicao resta al Milan conferma inaspettata del tecnico

tecnico portoghese. Una sua permanenza in rossonero non è da escludere: ecco cosa sta succedendoLa vittoria in Coppa Italia ha portato entusiasmo in casa Milan. I rossoneri hanno conquistato il derby, contro l'Inter, con un 3-0 netto, come non succedeva da tantissimo tempo, volando così in finale. Ora il Diavolo, nonostante una stagione davvero disastrosa, può alzare al cielo il suo secondo trofeo, dopo la Supercoppa Italiana.Conceicao resta al Milan: conferma inaspettata del tecnico (LaPresse) – Calciomercato.itA Roma servirà avere la meglio del Bologna di Vincenzo Italiano per esultare, ma nei piani alti in via Aldo Rossi non ci potrà comunque essere soddisfazione. I milioni della Champions League che non arriveranno, peseranno come un macigno.Il Milan oggi è solamente al nono posto in Serie A.

