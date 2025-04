Firenze aggressione al conducente della tramvia T2 congelata a Belfiore

Firenze, 26 aprile 2025 – Disagi a bordo della tramvia a Firenze, ancora una volta a causa di un’aggressione ai danni del conducente. E’ successo intorno alle 23 di oggi, sabato 26 aprile. A darne notizia sono stati i canali ufficiali di Gest, l’ente gestore del servizio tram.La T2 è stata congelata per consentire i soccorsi al guidatore del mezzo. Sono intervenute anche le forze dell’ordine. Il fatto è accaduto all’altezza della fermata Belfiore. In aggiornamento Lanazione.it - Firenze, aggressione al conducente della tramvia: T2 congelata a Belfiore Leggi su Lanazione.it , 26 aprile 2025 – Disagi a bordo, ancora una volta a causa di un’ai danni del. E’ successo intorno alle 23 di oggi, sabato 26 aprile. A darne notizia sono stati i canali ufficiali di Gest, l’ente gestore del servizio tram.La T2 è stataper consentire i soccorsi al guidatore del mezzo. Sono intervenute anche le forze dell’ordine. Il fatto è accaduto all’altezzafermata. In aggiornamento

Altre fonti ne stanno dando notizia

Firenze: Associazione Ncc chiede incontro urgente dopo dichiarazioni sindaca su noleggio con conducente - L’Associazione Ncc Italia, rappresentanza nata per tutelare gli interessi degli operatori del noleggio con conducente, esprimere “forte disappunto” per le dichiarazioni a margine rilasciate dalla sindaca di Firenze Sara Funaro e dall’assessore alla mobilità Andrea Giorgio dopo l’incontro di ieri a Palazzo Vecchio con le sigle di rappresentanza taxi e chiede di essere convocata d’urgenza “per avere contezza di eventuali problematiche relative al settore noleggio con conducente” in modo da poter “concertare possibili soluzioni”. 🔗liberoquotidiano.it

Sciopero dei trasporti a Firenze il 14 febbraio, possibili disagi per bus e tramvia - Firenze, 13 febbraio 2025 – Possibili disagi domani, venerdì 14 febbraio 2025, per chi a Firenze si sposta in autobus o tram. I Cobas hanno infatti proclamato uno sciopero di 24 ore. Lo stop interesserà sia il servizio autobus di Autolinee Toscane che la tramvia gestita da Gest, con possibili ritardi o cancellazioni di corse. Dalle 10.30 i lavoratori organizzano un presidio sotto l’assessorato alla Mobilità a Porta al Prato, accanto alla Leopolda. 🔗lanazione.it

Tramvia di Firenze: si stacca un gancio, T2 bloccata - Firenze, 3 marzo 2025 – La Linea T2 (Peretola - San Marco) della tramvia a Firenze è interrotta, dalle 20.45, per il distacco di un gancio a muro che sostiene i cavi di alimentazione. È successo in via Cittadella, non lontano dalla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella. È stato attivato un servizio sostitutivo di bus da parte di Autolinee Toscane, su richiesta di Gest, tra Peretola e via ponte Ponte all'asse e sulla direttrice Rossetti - piazza San Marco. 🔗lanazione.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Firenze, aggressione al conducente della tramvia: T2 congelata a Belfiore; Tramvia Firenze, altra aggressione: pugni a una passeggera e rissa; Paura in tram: ragazzo picchia passeggera e autista \ VIDEO; Aggressione sulla tramvia a Firenze, scoppia una lite a bordo: ferite una passeggera e la conducente. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Firenze, aggressione al conducente della tramvia: T2 congelata a Belfiore - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Firenze, incidente fra tramvia e auto: linea T2 bloccata alcuni minuti, poi riparte - Firenze, 18 aprile 2025 – Incidente fra la tramvia, sulla linea T2 e un’auto. Accade nel pomeriggio di venerdì 18 aprile nel quartiere di Novoli, in via della Torre degli Agli. Secondo una prima ... 🔗lanazione.it

Violenza sulla tramvia a Firenze, nuovo episodio - Firenze, 3-2-2025 - A pochi ... in servizio sulla linea T2 della tranvia, si è verificato sabato notte. Alle 23.30 circa, alla fermata Redi, il conducente ha arrestato il tram a causa di un ... 🔗nove.firenze.it