Sci alpinismo Boscacci e Antonioli che classe Vincono Mezzalama e titolo mondiale

Boscacci e Robert Antonioli, capaci di conquistare il 24esimo Trofeo Mezzalama. Un successo di estrema importanza, dopo una stagione non semplice per entrambi, che gli permette di laurearsi campioni del Mondo della lunga distanza di sci alpinismo. Sondriotoday.it - Sci alpinismo, Boscacci e Antonioli che classe! Vincono Mezzalama e titolo mondiale Leggi su Sondriotoday.it Impresa per gli skialper valtellinesi Michelee Robert, capaci di conquistare il 24esimo Trofeo. Un successo di estrema importanza, dopo una stagione non semplice per entrambi, che gli permette di laurearsi campioni del Mondo della lunga distanza di sci

Sci alpinismo, Mondiali Morgins: De Silvestro/Boscacci quinti nella staffetta mista - Michele Boscacci e Alba De Silvestro sono quinti nella staffetta mista di Morgins (Svizzera), prova valida per i Mondiali senior e giovanili di sci alpinismo 2025. Giornata di apertura della rassegna iridata, che ha visto una buona prestazione del duo azzurro. 34’38?4 il tempo della coppia italiana, che taglia il traguardo a 1’54?3 dalla medaglia d’oro e a 1’35?5 dal podio. In vetta ci sono i francesi Emily Harrop e Thibault Anselmet con il tempo finale di 32’44?1. 🔗sportface.it

Sci alpinismo, CdM: a Villars De Silvestro e Boscacci sono terzi nella staffetta mista, vittoria spagnola - Torna sul podio di Coppa del Mondo l’Italia dello sci alpinismo. Nella località svizzera di Villars sur Ollon, Alba De Silvestro e Michele Boscacci hanno infatti centrato il terzo posto nella staffetta mista che ha completato la tappa elvetica, penultimo atto stagionale del massimo circuito. Apparsi in grande condizione già nel turno preliminare concluso in prima posizione, i coniugi di casa in Valtellina hanno mantenuto nel corso della gara costantemente le posizioni di vertice, chiudendo poi sul terzo gradino del podio. 🔗sportface.it

Sci alpinismo, De Silvestro e Boscacci sul podio in Coppa del Mondo: azzurri brillanti in staffetta - Alba De Silvestro e Michele Boscacci hanno conquistato un brillante terzo posto nella staffetta mista che ha concluso la penultima tappa della Coppa del Mondo di sci alpinismo, andata in scena sulle nevi di Villars sur Ollon (Svizzera) dopo la sprint di ieri in cui Murada e Mascherona sono salite sul podio. I coniugi della Valtellina si sono meritati il gradino più basso del podio al termine di una gara ben condotta e in cui sono sempre stati in lizza per il piazzamento di lusso. 🔗oasport.it

Sci alpinismo, Michele Boscacci e Robert Antonioli vincono i Mondiali long distance! - L'Italia conquista tre medaglie, una per metallo, ai Mondiali long distance 2025 di sci alpinismo: il titolo iridato di specialità, assegnato nel corso ... 🔗oasport.it

L’Italia domina il Trofeo Mezzalama. Vittoria a Boscacci-Antonioli, podio per De Silvestro-Compagnoni e Veronese-Moreschini - Nella XXIV edizione dello storico trofeo, ultima tappa de La Grande Course e valevole come Campionato Mondiale Long Distance Team, il duo azzurro si prende vittoria e ... 🔗neveitalia.it

Scialpinismo, il Centro sportivo esercito vince Trofeo Mezzalama - (ANSA) - AOSTA, 26 APR - E' andato per la sesta volta consecutiva al Centro sportivo esercito il Trofeo Mezzalama, la 'maratona dei ghiacciai' da Breuil-Cervinia a Gressoney-La-Trinite' che conta tre ... 🔗msn.com