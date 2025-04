Titolare panificio identificata per uno striscione il 25 aprile polemiche e solidarietà per Lorenza

aprile "sobrio" chiesto da Giorgia Meloni ha portato qua e là il tentativo maldestro di silenziare la Festa della Liberazione. A Ascoli Piceno identificata due volte Lorenza Roiati, Titolare di un forno. Aveva esposto lo striscione: "25 aprile: buono come il pane bello come l'antifascismo". Fratoianni: "Caso in parlamento". Ricci va al forno: "Colpa direttiva vergognosa". Leggi su Fanpage.it Il 25"sobrio" chiesto da Giorgia Meloni ha portato qua e là il tentativo maldestro di silenziare la Festa della Liberazione. A Ascoli Picenodue volteRoiati,di un forno. Aveva esposto lo: "25: buono come il pane bello come l'antifascismo". Fratoianni: "Caso in parlamento". Ricci va al forno: "Colpa direttiva vergognosa".

