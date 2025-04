Marinozzi categorico su Kolo Muani Non è un attaccante di grande livello ma a determinate condizioni ci punterei ancora La scommessa del giornalista

Marinozzi non crede che Kolo Muani possa essere un attaccante in grado di far svoltare la Juve, ma è un giocatore utile a un pattoNegli studi di Sky è intervenuto Andrea Marinozzi, il quale ha parlato dell’utilità di avere un attaccante come Kolo Muani per la Juve. Ecco il personalissimo giudizio del giornalista sul bianconero. Kolo Muani NON AL livello – «Se riscatterei Kolo Muani? È sempre molto collegato alla cifra di richiesta dal Paris Saint-Germain. A quelle cifre no, è un po’ troppo alto il valore. Il salto alto che fa lui è quello da Francoforte a Parigi. Il cartellino è stato pagato tanto, le pressioni sono state molte: la sliding door della sua carriera e stata la finale del Mondiale. A Parigi ha avuto difficoltà perché non è a quel livello».NUOVO PRESTITO SÌ, MA A A determinate condizioni – «Non so se la Juve sia in grado di continuare con un ulteriore prestito, ma io ci punterei. Juventusnews24.com - Marinozzi categorico su Kolo Muani: «Non è un attaccante di grande livello, ma a determinate condizioni ci punterei ancora». La scommessa del giornalista Leggi su Juventusnews24.com non crede chepossa essere unin grado di far svoltare la Juve, ma è un giocatore utile a un pattoNegli studi di Sky è intervenuto Andrea, il quale ha parlato dell’utilità di avere uncomeper la Juve. Ecco il personalissimo giudizio delsul bianconero.NON AL– «Se riscatterei? È sempre molto collegato alla cifra di richiesta dal Paris Saint-Germain. A quelle cifre no, è un po’ troppo alto il valore. Il salto alto che fa lui è quello da Francoforte a Parigi. Il cartellino è stato pagato tanto, le pressioni sono state molte: la sliding door della sua carriera e stata la finale del Mondiale. A Parigi ha avuto difficoltà perché non è a quel».NUOVO PRESTITO SÌ, MA A A– «Non so se la Juve sia in grado di continuare con un ulteriore prestito, ma io ci

