Media Iran sono saliti a 14 i morti nel esplosione al porto

Iraniano Eskandar Momeni ha annunciato che il bilancio delle vittime dell'esplosione nel porto di Bandar Abbas, nel sud del Paese, è salito a 14 morti. Almeno 750 persone sono rimaste ferite. Lo riportano i Media ufficiali Iraniani. Quotidiano.net - Media Iran, 'sono saliti a 14 i morti nell'esplosione al porto' Leggi su Quotidiano.net Il ministro dell'Internoiano Eskandar Momeni ha annunciato che il bilancio delle vittime dell'neldi Bandar Abbas, nel sud del Paese, è salito a 14. Almeno 750 personerimaste ferite. Lo riportano iufficialiiani.

Media: 'Hamas, i colloqui a Doha per la tregua sono falliti' - Funzionari palestinesi hanno dichiarato a Bbc Arabia che "i colloqui per il cessate il fuoco a Gaza sono falliti" e hanno citato le grandi divergenze tra Israele e Hamas, nonostante gli incontri con mediatori del Qatar e dell'Egitto. 🔗quotidiano.net

M.O., media: "Tre attacchi aerei Usa nella capitale dello Yemen" | Usa: "L'espulsione degli ispettori Aiea dall'Iran sarebbe escalation" - Katz: "Se si raggiunge un accordo sugli ostaggi, stop all'offensiva di Israele a Gaza". Hamas: "Importante il riconoscimento di Parigi dello Stato palestinese" 🔗tgcom24.mediaset.it

Greggio in rialzo oltre 1% su sanzioni a Iran, diminuzione scorte di greggio Usa - LONDRA (Reuters) - I prezzi del greggio sono saliti di oltre l'1%, con gli investitori che valutano una nuova serie di sanzioni statunitensi contro l'Iran, il calo delle scorte di greggio degli Stati ... 🔗msn.com

Media Iran, iniziati i colloqui Iran-Usa sul nucleare - I colloqui sul nucleare di Teheran tra l'Iran e gli Stati Uniti sono iniziati oggi a Roma intorno alle 11:30 con la mediazione dell'Oman, ha riferito la televisione di Stato iraniana. I colloqui si sv ... 🔗msn.com