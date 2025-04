poker lione bagarre in ligue 1 per la corsa per l europa sei squadre in due punti

Ligue 1, il Lione batte il Rennes e aggancia Nizza e Racing Strasburgo: 6 squadre in appena due punti, è bagarre per l’Europa Il Lione batte 4-1 il Rennes nel posticipo del sabato di Ligue 1 – reti di Fofana, Tolisso, Lacazette e Mikautadze – e aggancia in classifica Nizza e Racing Strasburgo a 54 . Calcionews24.com - Poker Lione, bagarre in Ligue 1 per la corsa per l’Europa: sei squadre in due punti Leggi su Calcionews24.com 1, ilbatte il Rennes e aggancia Nizza e Racing Strasburgo: 6in appena due, èperIlbatte 4-1 il Rennes nel posticipo del sabato di1 – reti di Fofana, Tolisso, Lacazette e Mikautadze – e aggancia in classifica Nizza e Racing Strasburgo a 54 .

