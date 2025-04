The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered la nuova patch causa dei problemi Bethesda è al lavoro per risolverli

Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered ha riscontrato un intoppo tecnico imprevisto. Una recente patch rilasciata da Bethesda, pensata per migliorare il backend del gioco, ha invece creato problemi all’interfaccia grafica per gli utenti PC che hanno acquistato il gioco tramite il Microsoft Store. Il publisher di proprietà di Microsoft ha prontamente rivelato di essere già al lavoro per correggere la situazione.Appena qualche ore fa (precisamente il 25 aprile 2025) Bethesda ha distribuito un hotfix su Oblivion Remastered per introdurre miglioramenti interni, senza interventi diretti sul gameplay. Tuttavia, dopo l’aggiornamento, diversi utenti su social e Reddit hanno segnalato l’impossibilità di modificare alcune impostazioni grafiche fondamentali, tra cui quelle relative a DLSS, upscaling e anti-aliasing. Game-experience.it - The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, la nuova patch causa dei problemi, Bethesda è al lavoro per risolverli Leggi su Game-experience.it Nonostante il successo travolgente di cui si è reso protagonista, The4:ha riscontrato un intoppo tecnico imprevisto. Una recenterilasciata da, pensata per migliorare il backend del gioco, ha invece creatoall’interfaccia grafica per gli utenti PC che hanno acquistato il gioco tramite il Microsoft Store. Il publisher di proprietà di Microsoft ha prontamente rivelato di essere già alper correggere la situazione.Appena qualche ore fa (precisamente il 25 aprile 2025)ha distribuito un hotfix super introdurre miglioramenti interni, senza interventi diretti sul gameplay. Tuttavia, dopo l’aggiornamento, diversi utenti su social e Reddit hanno segnalato l’impossibilità di modificare alcune impostazioni grafiche fondamentali, tra cui quelle relative a DLSS, upscaling e anti-aliasing.

