Il video della forte esplosione al porto di Bandar Abbas in Iran almeno 14 morti e 750 feriti

forte esplosione al porto di Bandar Abbas, in Iran. A esplodere sarebbe stato un serbatoio di carburante: diversi membri del personale portuale sono rimasti feriti, ci sarebbero anche almeno 14 morti e 750 feriti. Leggi su Fanpage.it Nella mattina di oggi 26 aprile c'è stata unaaldi, in. A esplodere sarebbe stato un serbatoio di carburante: diversi membri del personale portuale sono rimasti, ci sarebbero anche14e 750

Il video della forte esplosione al porto di Bandar Abbas, in Iran: almeno 4 morti e oltre 500 feriti - Nella mattina di oggi 26 aprile c'è stata una forte esplosione al porto di Bandar Abbas, in Iran. A esplodere sarebbe stato un serbatoio di carburante: diversi membri del personale portuale sono rimasti feriti, ci sarebbero anche almeno 4 morti. 🔗fanpage.it

Iran, forte esplosione al porto di Bandar Abbas, oltre 500 feriti. Sconosciute le cause, ma si esclude l’atto di sabotaggio – Il video - L’Iran ha escluso che la potente esplosione al porto di Bandar Abbas, vicino a una base della Marina dei Pasdaran, sia un atto di sabotaggio. A riferirlo è stato un portavoce dell’agenzia nazionale per la gestione delle crisi, Hossein Zafari, precisando che la colpa potrebbe esser quella dei materiali chimici immagazzinati all’interno dei container dove precedenti ispezioni avevano segnalato problemi di sicurezza. 🔗open.online

Guerra in Ucraina, in rete i video dei missili su Sumy: l’esplosione ripresa da un automobilista - Il momento in cui un missile russo ha colpito la cittadina di Sumy, nell'Ucraina nord-orientale, causando decine di vittime e feriti. In rete i video dell'attacco, i corpi nelle strade e le fiamme. Zelensky: "Mosca non ha paura, serve azione decisa per fermarla". 🔗fanpage.it

Iran, il momento dell'esplosione nel porto Shahid Rajaei in un video - (LaPresse) In un video l'esplosione nel porto Shahid Rajaei, nella città di Bandar Abbas. Almeno quattro i morti nella deflagrazione, seguita da un incendio. I feriti sarebbero oltre 500. Il porto è u ... 🔗msn.com

Video. Forte esplosione in un porto iraniano: oltre 500 feriti - Video. Ingenti anche i danni materiali a un edificio adibito a uffici e alle auto. Al momento la causa della deflagrazione resta ancora ignota ... 🔗it.euronews.com

Forte esplosione nel porto iraniano di Shahid Rajaee: oltre 500 feriti - Immagini mostrano il terremoto a Istanbul mentre continuano le scosse di assestamento Momenti catturati in video mostrano l'impatto di un terremoto di magnitudo 6.2 che ha colpito al largo della costa ... 🔗msn.com