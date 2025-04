Papa Francesco i due sposi ricordano la proposta di matrimonio | il video virale sui social

Leo e Marina sono oggi marito e moglie: a benedire la loro unione è stato proprio Papa Francesco. A raccontarlo è stata la coppia di sposi, Leo Puglisi e Marina Fratantonio, che sui social ha condiviso il video del momento in cui il Pontefice benedì l'anello di fidanzamento.

«Papa Francesco mi può benedire l’anello di fidanzamento?». La proposta di matrimonio che diventò virale e il ricordo dei due sposi – Il video - «Papa mi può benedire l’anello di fidanzamento?» Inizia così il racconto di Leo Puglisi che su Instagram ricorda quella domanda, fatta davanti al Pontefice, che sorprese la compagna Marina Fratantonio, facendola scoppiare in lacrime. Bergoglio, al tempo, non si scompose. Benedì e poi, rivolto al fedele, lo invitò a darsi una mossa. «Ora mettile l’anello però», gli disse il Papa con un sorriso. Così Leo e Marina si sposarono e poi tornarono dal Pontefice, prima della sua morte. 🔗open.online

“Cosa ha detto quando ha capito”. Papa Francesco per due volte vicino alla morte: parla il medico - Dopo un mese e mezzo vissuto sul filo del rasoio, Papa Francesco è stato dimesso dall’Ospedale Gemelli. Una notizia che segna finalmente un momento di sollievo dopo settimane di ansia, speculazioni e voci infondate che lo davano addirittura per morto. La realtà è stata ben diversa: il Pontefice ha lottato duramente per superare due crisi gravi, una polmonite e successive infezioni, che lo hanno portato davvero vicino al punto di non ritorno. 🔗caffeinamagazine.it

Papa Francesco è stabile: “Non ci saranno più due bollettini al giorno”, l’aggiornamento sul Pontefice - Papa Francesco è stabile e questa sera non è stato diffuso alcun bollettino. La Santa Sede ha fatto sapere che via via i bollettini medici andranno diradandosi con un solo briefieng al giorno sulla salute del Papa. Bergoglio è ricoverato da un mese presso l’ospedale Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale.Continua a leggere 🔗fanpage.it

