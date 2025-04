L’italo turco Taskayali in concerto all’Auditorium Novecento di Napoli

Taskayali, tra i più originali compositori del panorama neoclassico contemporaneo, si esibirà in un concerto esclusivo all'Auditorium Novecento di Napoli il 27 aprile. L'ingresso è gratuito fino ad esaurimenti posti.In una versione intima per pianoforte e clarinetto, Taskayali presenterà dal vivo i brani del disco, arricchiti da improvvisazioni e proiezioni visive, creando un dialogo tra suono e immagine."Napoli è una città che ha sempre saputo accogliere storie e suoni diversi", racconta l'artista. "Sarà emozionante suonare questi brani qui, in un luogo che è esso stesso un crocevia di culture."Un artista senza confiniFrancesco Taskayali ha portato la sua musica in 25 paesi, dai teatri abbandonati del Venezuela alle navi dei migranti, dalle piazze di Kiev agli ospedali durante la pandemia.

