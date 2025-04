PSG i parigini sognano il grande colpo dell’estate Camavinga la clausola pesa ma…

Camavinga: il centrocampista insoddisfatto dal suo ridimensionamento al Real Madrid, ma. Il PSG ha messo nel mirino Eduardo Camavinga per rafforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Come riportato da Fichajes, Luis Enrique considera una priorità intervenire in quella zona del campo, puntando su un profilo capace . Calcionews24.com - PSG, i parigini sognano il grande colpo dell’estate Camavinga: la clausola pesa, ma… Leggi su Calcionews24.com Il PSG ha messo gli occhi su: il centrocampista insoddisfatto dal suo ridimensionamento al Real Madrid, ma. Il PSG ha messo nel mirino Eduardoper rafforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Come riportato da Fichajes, Luis Enrique considera una priorità intervenire in quella zona del campo, puntando su un profilo capace .

Brest PSG, i parigini con un piede agli ottavi di Champions League: vittoria netta nel derby francese nei playoff - Brest PSG, finisce con la vittoria dei parigini il primo playoff – tutto francese – della nuova Champions League: gol Vitinha e poi doppietta di Dembelé Finisce con un netto 3-0 per gli ospiti in Brest PSG, prima partita dei playoff di Champions League. I parigini hanno un piede negli ottavi di finale di Champions […] 🔗calcionews24.com

Donnarumma “un grande portiere” che ha evitato al Psg di auto sabotare un’altra Champions (Telegraph) - Anche il Telegraph si rammarica per l’Aston Villa che ha battuto 3-2 il Psg ma non è bastato per ribaltare il 3-1 dell’andata e mandare i quarti di Champions ai supplementari. In semifinale ci vanno i ragazzi di Luis Enrique che si sono affidati al compagno fra i pali, Gianluigi Donnarumma. Come tutti i migliori giocatori è stato capace da solo di regalare il passaggio del turno ai suoi. Il Psg ha provato ad auto sabotarsi ancora ma Donnarumma l’ha impedito Le parole del Telegraph: “Sotto la proprietà del Qatar, il Psg ha trovato molti modi per sabotare una promettente stagione in Champions ... 🔗ilnapolista.it

Luis Enrique: «Vedremo una grande versione del Psg ma il meglio deve ancora venire» - LIl Psg arriva ai quarti di finale di Champions contro l’Aston Villa con il titolo di campione di Francia in tasca. Luis Enrique ha presentato in conferenze stampa la partita di domani sera. Leggi anche: I 12 giocatori più pagati della Ligue1 giocano tutti nel Psg (Kvara è settimo con 11 milioni lordi) Luis Enrique: «Questa competizione non consente assolutamente di rilassarsi» «In definitiva, ogni manager ha il suo stile e il suo modo di gestire la squadra. 🔗ilnapolista.it

Psg, Donnarumma, serata da incubo: perso record e follia di Luis Enrique - Il PSG perde record di imbattibilità e non riesce ad eguagliare lo storico del 1995 in Ligue 1 detenuto dal Nantes. Luis Enrique sbaglia tutto nonostante i titolarissimi in campo ... 🔗sport.virgilio.it

Il PSG sogna la sua prima Champions League: tutte le semifinali giocate dai francesi - Il Paris Saint-Germain sogna la sua prima vittoria in Champions League. I parigini sono riusciti a staccare il pass per la semifinale del torneo, dove hanno avuto la meglio sull'Aston Villa ai quarti ... 🔗tag24.it

Il piccolo Dunkerque di Demba Ba sogna in grande... anche contro il Psg - La squadra francese sta stupendo tutti nella coppa nazionale e ora affronterà il Psg in semifinale: i pronostici sono tutti dalla parte dei parigini, ma a Dunkerque conoscono bene il valore dei sogni ... 🔗sport.sky.it