Garlando difende l’operato di Di Gregorio In una stagione sofferta non mi sembra il caso di mettere in discussione il portiere che ha sempre fatto questo

Garlando, giornalista, fa da "scudo" a Michele Di Gregorio: il portiere della Juve è stato difeso con delle parole d'elogio Michele Di Gregorio è un portiere da Juventus. Ad asserirlo è il giornalista Luigi Garlando, che, su SportWeek difende così il "numero uno" bianconero.PAROLE – «In una stagione sofferta con molti acquisti che non si sono dimostrati all'altezza della maglia, non mi sembra il caso di mettere in discussione il portiere che, spesso, ha evitato il peggio. È come aver fuso il motore e preoccuparsi che l'Arbre Magique non profuma. Se poi il City di Guardiola si è interessato a lui, qualcosa vorrà dire».

