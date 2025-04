Calciomercato Juventus quell’attaccante può balzare in pole nella shortlist degli obiettivi il club in questione lo libererebbe a una cifra modica

Calciomercato Juventus, quell'obiettivo può approdare tra le fila della Vecchia Signora: il club in questione lo libera a una cifra modica

Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul futuro di Lorenzo Lucca, attaccante di proprietà dell'Udinese, accostato insistentemente anche al Calciomercato Juventus in vista della prossima sessione estiva di trattative.

Come asserito dall'esperto di mercato, il club friulano potrebbe anche dare il proprio assenso a una proposta leggermente inferiore a 30 milioni di euro, magari 25 milioni più bonus. Al momento, infatti, è difficile che possano presentarsi squadre con offerte superiori. La situazione resta da monitorare.

